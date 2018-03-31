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Mehmetçik 'ın kuzeyini 'ya dar etti

Türk askerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle silahlarını bıp kaçan teröristlerin, 'lardan gizlenmek için kullandığı şemsiye ele geçirildi.

Mehmetçik Irakın kuzeyini PKKya dar etti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; komandolar, 'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.

68 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi.

MEHMETÇİK İNLERİNE GİRDİ
10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.

ELE GEÇİRİLENLER
Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

YANAN ŞEMSİYE
Görüntülerin devamında, teröristlerin 'lardan gizlenmek için kullandığı bir şemsiyenin yandığı da görüldü.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 14:53
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