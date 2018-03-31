Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutsal ayetler Ayasofya'nın duvarlarında yankılanırken, orada bulunanlar büyük bir huşu içinde dinledi.
İşte o anlar:
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