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Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti

Ayasofya'nın duvarları Kur'an ayetleriyle yankılandı.

Ayasofyada Kuran-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutsal ayetler Ayasofya'nın duvarlarında yankılanırken, orada bulunanlar büyük bir huşu içinde dinledi.

İşte o anlar:

  • 31 Mart 2018, Cumartesi 15:00
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