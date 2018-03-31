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de yeni dönem 'da başlıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki ve kazanlarda verimliliğini arttırıyoruz. Kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 'dan itibaren durdurulacak. Bu değişimle birlikte ülkemiz doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Kombide yeni dönem 21 Nisanda başlıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel ve kazanların üretimi ve ithalatı 'dan itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermeleri gerekiyor." dedi.

Özlü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 14:32
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