Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermeleri gerekiyor." dedi.

Özlü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.