Kahramanın ardından
Binbaşı Mithat Dunca, Afrin’de şehadete erdi. Eşi onun için “Vatanını çok sevdi bize de öyle öğretti” dedi. Silah arkadaşı ise şehit dostu için şunları söyledi: “Mithat son görüşmemizde ‘Suriye’de güneş doğmadan Türkiye’de çiçekler açmayacak’ demişti...”
"SON GURBETİMİZDİ"
Harekatta görev alan bir komutanın "Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık" sözleri herkesi ağlattı. İşte şehit eşi Dunca, kahraman eşini şu sözlerle anlattı: "Suriye son gurbetimizdi, orası temizlenince emekli olacak, İzmir'den alacağımız küçük evin bahçesinde çiçek yetiştirecektik. Zeytin Dalı Operasyonu başladığında 'Neden bizi çağırmıyorlar' diye çok üzülüyordu. İkinci haftası çağırdılar. Vedalaşırken alnımdan öptü, 'Seni çok seviyorum kızıma ve kendine iyi bak. Afrin'i alıp geleceğim, bu son görev' dedi. O vatanını çok sevdi. Bize de öyle öğretti."
"MAZLUMLAR GÜLECEK"
Şehit Dunca'nın hem çocukluk hem de silah arkadaşları olan askerler ise şehit dostlarını şöyle anlattı: "Mithat 'Afrin çok mühim, o topraklara güneş doğmazsa Türkiye'de çiçekler açmayacak. Canlar gidecek ama mazlumlar gülecek' demişti. Meğer o vatansever ve idealist adam son vazifesini yapmaya, vatan için ölmeye gidiyormuş."
AFRİN'DE GÖZYAŞI DİNSİN EMEKLİ OLACAĞIM
14 yaşından bu yana şehit binbaşı ile birlikte büyüdüğünü belirlen çocukluk arkadaşı ise Dunca için şunları söyledi: "Mithat 'Afrin son, uygun görülürse burası kurtulduktan sonra emekli olacağım' demişti. Meğer o vatansever ve idealist adam son vazifesini yapmaya, vatan için ölmeye gidiyormuş."
FUTBOL SAHASI AÇACAKTI
Futbola büyük bir düşkünlüğü olan şehidin, emekliliğinden sonra İzmir'de büyük bir futbol sahası kurmayı istediği belirtildi. Orada onlarca futbolcu yetiştirecekti. Yine İzmir'de tarımla ilgilenecekti.
SON MESAJ
Şehit Binbaşı son olarak Afrin'den sabah saat 07.00'da güneşin doğumunu çektiği bir fotoğrafı paylaşmış ve 'Afrin'de gündoğumu' notu ile göndermişti.
Tülay CANBOLAT
Etiketler: Binbaşı Mithat Dunca , Zeytin Dalı , Türkiye , Suriye
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.