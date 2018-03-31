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'daki okulunda sapıklık

Bükreş'teki okulunda çalışan beden eğitimi öğretmeni, 'sana kek vereceğim' diyerek öğrencisini taciz edince gözaltına alındı.

Romanyadaki FETÖ okulunda sapıklık

'nın başkenti Bükreş'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait bir okulda çalışan beden öğretmeninin, 9 yaşındaki yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rumen basınınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki öğretmen, kız öğrencinin velisinin şikayeti üzerine dün gözaltına alındı.

Veli, basına yaptığı açıklamada, olayın geçen hafta yaşandığı, kendisinin durumu dün öğrenmesine üzerine hemen polisi aradığını belirtti.

Veli, "Beden eğitimi dersi bitiminde öğretmen, 'sana kek vereceğim' diyerek kızımı bir odaya çekti. Sonra kızıma cinsel tacizde bulunarak pantolonunu indirdi." diye konuştu.

Durumu, kızının, söz konusu öğretmenle karşılaşmamak için diğer öğrencilerin arkasına saklanması üzerine okul yönetimine haber veren çocuklar sayesinde öğrenen anne, okul yönetimiyle görüşmesinin ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 15:32
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