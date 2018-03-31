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Aşıklar tepesinde şoku!

Kapadokya'da bir kadın yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını ladı. Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi.

Aşıklar tepesinde toka şoku!
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'nde genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca laması ilginç görüntüler oluşturdu.

'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme'de Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Balonları fotoğraflamak için gelen ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 11:48
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