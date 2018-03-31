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Görüntüler mide bulandırdı

'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 Suriyeliyi gözaltına aldı. 3 ton ele geçirilirken, yolunmuş tüyler ve atıkların tavuklarla aynı yerde olması mide bulandırdı.



'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton ele geçirdi.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 11:33
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