Görüntüler mide bulandırdı

Adana'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.
Adana'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.
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