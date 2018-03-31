;
Yol Durumu
  1. Aşıklar tepesinde toka şoku!

'dan bir hamle daha

Çifte ajan Sergey Skripal'in 'de zehirlenmesiyle Batı'nın hışmına uğrayan , tonunu iyice sertleştirdi. , İngiltere’nin 50’nin üstünde diplomatını Rusya’dan çekmesi gerektiğini belirtti.

Rusyadan bir hamle daha

Daha önce 23 İngiliz diplomatı ülkeden kovan , 50'nin üstünde İngiliz diplomatın daha ülkeden gönderileceğini açıkladı.

Cuma günü Bakanlığa çağrılan 'nin Büyükelçisi Laurie Bristow'a, bir ay içinde Rusya'nın İngiltere'deki diplomatı kadar çalışan bırakmaları gerektiği söylendi.

Cumartesi günü konuşan Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, bu sayının 50'yi biraz geçtiğini belirtti.

SİNİR GAZI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, uluslararası krize neden oldu. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde dün Moskova'da çok sayıda Batılı ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 11:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar