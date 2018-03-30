'Üs'tün güç

TSK, sınır ötesindeki terör yuvalarını tek tek bozdu. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlenen Hakurk ve Kani Rash bölgelerine 3 yeni üs kuruldu. Askeri yetkililer "Terör yuvası Kandil'in temizlenmesi an meselesi" diye konuştu
Türkiye, sınır ötesinde destan yazdı. Mehmetçik önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör yuvalarını ortadan kaldırdı. Bu operasyonlar başarıyla devam ederken Irak'ın kuzeyinde de büyük başarılar sağlandı. 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam etti. Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu. Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürdü. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam etti. Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunulmaya başlandı.
AİLELERİ BARIŞTIRDILAR Kani Rash'taki açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı. Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geldi. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, yıllardır konuşmayan iki aileyi de barıştırdı.
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