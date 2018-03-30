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Türkiye'den 'ya yanıtı

Cumhurbaşkanlığı, dün 'nın ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya sert tepki göstererek "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" dedi.

Türkiyeden Fransaya YPG yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diye konuştu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan //YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

FARKLI İSİM VE KILIFLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK KİMLİĞİNİ GİZLEYEMEZ
Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 09:38
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