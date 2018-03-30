Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diye konuştu.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

FARKLI İSİM VE KILIFLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK KİMLİĞİNİ GİZLEYEMEZ

Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez.