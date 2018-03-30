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'nu büyücü efektiyle süsleyen 'li vekil

'li , 'nu Facebook'tan canlı yayınlamak isterken şekilden şekile soktu.

Kılıçdaroğlunu büyücü efektiyle süsleyen CHPli vekil

Sosyal medya ve farklı telefon uygulamaları bilen, bilmeyen herkesin elinin altında olunca, ortaya tuhaf görüntüler çıkabiliyor. Buna bir örnek de lideri Kemal 'nun başına geldi.

CHP liderinin grup toplantısında kürsüde konuşma yaptığı sırada, bunu Facebook'tan canlı yayınlamak isteyen CHP İzmir Milletvekili , Kılıçdaroğlu'nu şekilden şekile soktu.

18 DAKİKA BOYUNCA 'BÜYÜCÜ KILIÇDAROĞLU', 'FÖTR KILIÇDAROĞLU' YAYINI YAPTI
Facebook'un "Face effects" eklentisiyle canlı yayın yaptığını fark etmeyen Bayır, 18 dakika boyunca izleyenleri güldürdü.

Kılıçdaroğlu'nu 'Sakallı-büyücü şapkalı' ve 'Siyah gözlüklü-fötr şapkalı' gösteren, zaman zaman yıldızların yağdığı görüntüleri izleyenler önce ne olduğunu anlayamadı.

APAR TOPAR YAYINI KAPATTI
Kareye giren salondaki bazı kameraman ve görevlileri de komik görüntülerle ekrana getiren Bayır'ın canlı yayınını izleyenler kahkahaya boğuldu. Daha sonra akıllı telefon uygulamasının azizliğine uğradığını fark eden Bayır, apar topar yayını kapattı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 10:00
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