O dizinin senaristi çapulcu çıktı

3 tane ağaç bahanesiyle Hükümet'e sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasına katılan çapulcular, bu milletin üzerinden cebini doldurmaya devam ediyor. Gezi destekçisi Aydın Doğan'ın kanalı Kanal D'de yayınlanan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.

SENARİSTİ GEZİ ÇAPULCUSU ÇIKTI

Bu milletin en büyük kahramanlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın anlattıldığı iddia edilen "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinin İstanbul'un fethine dil uzatan Geziciler tarafından çekildiği öğrenildi.

Gezi'de Emrah Serbes ile bir fotoğrafta boy gösteren senarist Ercan Mehmet Erdem'in, Türk bayrağının yakıldığı ve "Zulüm 1453'te başladı" sloganlarıyla Fatih Sultan Mehmed Han'a dil uzatıldığı Gezi kalkışmasının bir neferi olduğu ortaya çıktı.

Gezi'ye destek veren paylaşımlarıyla ifşa olan Gezici senarist Erdem Twitter'da @emerdem kullanıcı adlı hesabını kilitlediği ve fotoğraflarını da kaldırdığı görüldü.

İşte Gezici senarist(soldaki) Ercan Mehmet Erdem'in Emrah Serbes ile beraber Gezi kalkışmasındaki fotoğrafı:

Fotoğrafını değiştirdi, hesabını kilitledi

KANUNİ GİBİ FATİH'İN DE ADINI KİRLETECEKLER

Daha önce Kanuni Sultan Süleyman'ın adını kirleten Gezi çapulcularının şimdi de Fatih Sultan Mehmed Han'ı hedefe aldıkları ileri sürüldü. "Zulüm 1453'te başladı" diyen Gezicilerin Fatih Sultan Mehmed Han hakkında yalan yanlış senaryolar ortaya koyacağı da iddialar arasında.

VATANDAŞTAN BÜYÜK TEPKİ

"Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisini eleştiren vatandaşlar "'Zulüm 1453'te başladı' diyen Bizans zihniyetli kişiler, nasıl olur da Fatih'in dizisini çeker" şeklinde tepki gösterdi.

Çeşitli eleştirilerin geldiği diziye Şehzade Orhan'ı sevimli gösterilmesi, kadınların açık saçık olması ve II. Murad'ın oğlu olan Fatih'e düşmanıymış gibi davranması yanlış algılara neden olduğu gerekçesiyle tepkilere yol açtı.

Vatandaşlar, 600 senedir dünyaya nizam veren Osmanlı padişahları kara propagandayla karalanmasına karşı Hükümetin ise harekete geçmesini bekliyor.

İşte o tepkilerden bazıları:

















