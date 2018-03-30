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  1. O dizinin senaristi çapulcu çıktı

'da bulundu! Tam 300 yıllık...

Osmanlı dönemine ait leri yurt dışına kaçıracağı yönünde gelen ihbarla harekete geçen İEM Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, içerisinde bulunan antika dükkanı ve kaçakçıları takibe aldı. Uzaktan yapılan izleme ve takip çalışmalarının ardından savcılık izniyle operasyon kararı alan ekipler, kaçakçılara ait olduğu belirlenen Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenledi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 12:42
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