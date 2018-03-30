Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağı yönünde gelen ihbarla harekete geçen İEM Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Kapalıçarşı içerisinde bulunan antika dükkanı ve kaçakçıları takibe aldı. Uzaktan yapılan izleme ve takip çalışmalarının ardından savcılık izniyle operasyon kararı alan ekipler, kaçakçılara ait olduğu belirlenen Zeytinburnu'nda bir eve baskın düzenledi.