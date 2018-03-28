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dizisinde büyük rezalet

Bir adlı dizide başı açık namaz kaldırılan kadın sahnesi görenleri hayrete düşürdü. İzleyenler söz konusu sahneye tepki gösterdi.

Kanal D dizisinde büyük rezalet

Tarih ve milli manevi değerleri çarpıtması ile eleştirilen Bir adlı dizide izleyenleri hayret ettiren skandal bir sahneye yer verildi.

BAŞI AÇIK NAMAZ!
Söz konusu dizideki namaz kılma sahnesini izleyenler adeta şoke oldu. Namaza duran kadın oyuncuya başının bir bölümü açık bir biçimde namaz kıldırıldı.

NAMAZ SAHNESİ Mİ NAMAZLA DALGA SAHNESİ Mİ?
Diziyi izleyen az sayıdaki vatandaş hemen konuyu fark ederek tepki gösterdi. Ardından sosyal medyada yayılan hataya tepkiler de çığ gibi büyüdü. Sahneyi izleyenler "Bu namaz sahnesi mi yoksa namazla dalga sahnesi mi?" gibi yorumlar yaptı.

İşte o skandal sahne...

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde izleyicileri kızdıran sahne

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 22:39
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