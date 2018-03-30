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'den aranan yönetici liseli 2 genci taciz ederken yakalandı

'da / Üyesi olmak ve Yönetme suçundan aranan yurt yöneticisi, toplu ulaşım aracında liseli 2 genci ederken yakalandı.

FETÖden aranan yönetici liseli 2 genci taciz ederken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesinde 2 lise öğrencisi TOKİ konutlarına dolmuşla gittikleri sırada D.T.tarafından edildikleri konusunda jandarmaya şikayette bulundu.

Zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakalayıp gözaltına alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlattı. Sorgusu sırasında avukatı yanında olduğu halde kimliğini kaybettiğini belirten D.T. kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi.

D.T. ile kardeşi arasında 10 yaş olması nedeniyle şahsın olduğundan daha yaşlı göstermesinden şüphelenen jandarma ekipleri, yakınlarının kimlik bilgileri üzerinden zanlının gerçek kimliğinin D.T. olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma D.T.'nin Silahlı Kurma ve Yönetme suçundan arandığı tespit edildi. 'da 'nün yurtlarında yönetici konumunda çalıştığını itiraf eden D.T. Kimliği ile ilgili yalan beyanda bulunmak" suçundan da hakkında ayrıca işlem yapılarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 10:08
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