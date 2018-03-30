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için kritik tarih belli oldu!

ile Rum lider Anastasiadis 'nin Crans-Montana kentinde sonuçsuz kalan müzakerelerinin ardından ilk kez ara bölgede 'da buluşacak.

Kıbrıs için kritik tarih belli oldu!

'ta liderler 'da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletlerin () Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00'da başlayacak.

'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de 'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantileri" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 15:31
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