Fransa ve Türkiye arasında ikinci temas!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi sonrası patlak veren kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmüştü...



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