Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi sonrası patlak veren kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmüştü...
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Fransa ve Türkiye arasında ikinci temas!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Philippe Étienne ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi sonrası patlak veren kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmüştü...
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