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  1. Kıbrıs için kritik tarih belli oldu!

Fransa ve Türkiye arasında ikinci temas!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Philippe Étienne ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fransa ve Türkiye arasında ikinci temas!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesi sonrası patlak veren kriz sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmüştü...

AYRINTILAR GELİYOR

  • 30 Mart 2018, Cuma 17:13
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