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  1. Adil Öksüz ile ilgili kritik detaylar

'a girişte rekor kıran 'cü gözaltında

Örgütün sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen K.'nın 26 bin 174 kere 'a giriş yaptığı tespit edildi.

ByLocka girişte rekor kıran FETÖcü gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, , , Tokat, Sinop ve illerinin sözde kadın sorumlusu K. (35) ve eşi Süleyman K. (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde 28 Mart günü yakalandı.

26 BİN 174 GİRİŞ
'' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül K.'nin her iki telefonundan toplam 26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi.

SORGUYA ALDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bügün adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin eşi Süleyman K.'nin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 15:29
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