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Kesintisiz operasyon kararı

Kesintisiz operasyon kararı
Milli Güvenlik Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında toplandı. MGK'dan hem içeride hem de dışarıda terör örgütü PKK-PYD-YPG ve bunların oluşturduğu çatı örgüt SDG ile amansız mücadele talimatı çıktı. Bu kapsamda hem Irak'ta 15 kilometre derinlikte güvenli bölge kurulacak hem de Sincar, Kandil gibi terör yuvaları temizlenecek.

14 MERKEZDE HAREKAT
Tel Abyad ve Haseke için sınırda önlemler üst düzeye çıkarılacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'deki planları suya düşen terör örgütünün Tel Rifat'taki varlığı kontrol altına alınınca Münbiç'teki varlığıyla mücadele edilecek plan devreye konulacak. Sınır ötesinde büyük bir yenilgi alan terör örgütünün ülke içine sızma ihtimaline karşı da Türkiye'deki 14 merkezde nokta operasyonlar kesintisiz sürecek.


Erkam ÇOBAN
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