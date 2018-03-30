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'ya sert yanıt! Sen kim oluyorsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'nın 'nin skandal açıklamasıyla ilgili, "Fransa malesef dürüst değil, yüzlerine de söylüyoruz. Arabuluculuk önerisi kabul edilemez. Sen kimsin ki arabuluculuk yapacaksın. Sen zaten teröristlerin tarafındasın." dedi.

Fransaya sert yanıt! Sen kim oluyorsun

Dışişleri Bakanı , "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, 'nın terör örgütleri konusunda çifte standarda sahip olduğunu gösterir" dedi. Çavuşoğlu, Fransa'nın arabuluculuk teklifini "Kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, -Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'dan gelen Suriye Demokratik Güçleri haberlerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standarda sahip olduğunu gösterir" dedi.

"SEN KİMSİN Kİ..."
​Çavuşoğlu, "PYD, PKK aynıdır. Fransa'nın arabuluculuk teklifi kabul edilemez. Sen kimsin terör örgütleriyle Türkiye arasında arabuluculuk yapıyorsun. ve PKK ile mücadele bizim için hayati bir durumdur. YPG'nin amacı DEAŞ'la mücadele değil, Suriye'yi bölmektir. Kanton oluşturmak BM kararlarına terstir. Fransa objektifliğini yitirmiştir. Fransa'nın çelişen açıklamalarını ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceğiz açıklamalarına ilişkin ise Dışişleri Bakanı, "Trump daha önceki telefon görüşmelerinde de bunu belirtmiştir ama görüyoruz ki münferit bir açıklamadır" değerlendirmesini yaptı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 12:44
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