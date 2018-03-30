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  1. Fransa ve Türkiye arasında ikinci temas!

'de askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

özel kuvvetlerinden oluşan 100'den fazla asker, bölgede teröristler ve Amerikalılarla iş birliği yapıyor.

Suriyede Fransız askerlerinin konuşlandığı 5 nokta

'de /'ya siyasi desteğini artıran , terör örgütüyle askeri işbirliği de yürütüyor. YPG/PKK işgalindeki kuzey Suriye'de en az 5 noktada askeri unsuru bulunuyor.

100'DEN FAZLA FRANSIZ ASKERİ
Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü ve ABD'yle çalışıyor.

YPG'YE BETON GÖNDEREN FABRİKA
, Sırrin ve Ayn İsa'da bulunan Fransız askerler, Miştanur Tepesi ve Lafarge fabrikasında da boy gösteriyor.

Lafarge fabrikası, YPG'ye tüneller için beton desteği sağlıyordu.

Son üç günde 'ın kuzeyinden Suriye'ye girip geri çıkan Fransız askerlerin hareketliliği dikkati çekiyor.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 17:20
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