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Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek hafta -Rusya-İran arasında İstanbul'da liderler düzeyinde Suriye konulu üçlü zirve yapılacak.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 20:11
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