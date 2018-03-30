Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Çiftlik Bank konusundan FETÖ ile mücadeleye kadar birçok soruya cevap veren Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Taslağı nihayete erdirdik. Sanırım önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilebilecek halde. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tasarımız sevk olacaktır. Çocuklara cinsel istismarlara yönelik cezaların gözden geçirilmesi artırılması ve diğer tedbirlerle ilgili bir tasarımızı Meclis'e sevk etmiş oluruz.

Bu konuda ülkelerde farklı uygulamalar var bazı ülkelerde zorunlu bazı ülkelerde sanığın istemesine bağlı. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Hekimlerin de görüşü alınarak mahkeme bu hususta kimyasal kastrasyon uygulamasına gidebilecek. Bunun dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı oluyor bunlarla ilgili de esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için kimyasal sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla faydalı olacaksa suçu önleyecek bir model olduğuna inanılırsa hakimin uygulayacağı bir tedbir olarak düşünüyoruz bunu.



ÇİFTLİK BANK

Dün kayyuma devredildi şirketin yönetimi lazım. Orada canlı hayvanlar var bu konuda kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu bakanlığımız iletti kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmızı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz. İster Uruguay'da olsun ister Paraguay'da olsun bu kişinin orada yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor.

Benzeri hadiseler için her türlü takip yapılıyor. Bu konuda birçok düzenlemeler yapıldı. Bu hususta teknik elektronik bir takım yapılan suç eylemleri var.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bazıları Türkiye'de de çıkıyor. Bazıları Türkiye'de saklanıyor, bazıları yurtdışında. 'Bunların hepsini bulduk' diye bir şey olmaz. Vatandaşın rahat oturması için devletin görevidir bu. Bunların belli kadroları yurtdışına kaçtı gitti. Bunlarla da mücadele etmek, ekonomik, siyasi, güvenlik boyutuyla bu mücadeleyi bitirdik, başarıyla sonuçlandırdık gibi bir rehavet doğru bir şey değil.

UYAP

Bu konuda da ilgili tüm birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda her türlü ne gerekiyorsa bunlarla ilgili testleri yaptırıyoruz. Bu husus bizim en önemli gündemlerimizden biri.