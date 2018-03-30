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''a veda busesi



ABD Başkanı Donald 'ın seçim kampanyası sırasında görev alan ve Trump'ın başkan seçilmesiyle İletişim Direktörü olarak atanan , görevinden dün resmi olarak ayrıldı, basının karşısına çıktıklarında Trump'ın Hicks'i öpmek istemesi ABD basınında gündem oldu.
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  • 30 Mart 2018, Cuma 20:36
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