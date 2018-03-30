Başbakan'dan Fransa'ya sert tepki

Fransa ile YPG gerilimi ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması konusunda Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

(YPG açıklaması) ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor. NATO müttefiki Fransa'nın bu hareketi ağır tahrik. Macron'un yaptığı asla kabul edilemez.

(Suriye'den çekilme açıklaması) Trump'ı bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Trump sürprizi sever, bizi bağlayan ABD Başkanı'dır.

(Sincar) Irak merkezi yönetimi duyarlı davranıyor. Kısmen çekilme var ama durum tespiti yapıyoruz.

(Kosova'da FETÖ operasyonu) Terör örgütlerine karşı her türlü faaliyet meşru haktır.

(Rusya-Batı casus krizi) Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok.