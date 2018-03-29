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'daki milyonluk mirası yağmalamışlar

İki yıl önce ölen doktorun milyonlarca liralık varlıklarını lerle üzerilerine geçirmişler ’de iki yıl önce hayatını kaybeden doktora ait çeşitli lardaki paraları ve 23 daireyi hazırladıkları sahte ‘evlatlık’ belgesi ile üzerine geçiren şebekeye mensup 4 kişi gözaltına alındı

İstanbuldaki milyonluk mirası yağmalamışlar
'da iki yıl önce ölen doktorun daki paralarını ve onlarca dairesini la zimmetine geçiren noter katibinin de aralarında olduğu 4 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin, 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterilen sahte 'evlatlık' belgesi düzenleyerek iki yıl önce hayatını kaybeden emekli kadın doktora ait çeşitli bankalardaki 2 milyon liraya yakın para ile 80 bin Amerikan doları ve 'deki 23 daireyi kendi üzerilerine geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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  • 29 Mart 2018, Perşembe 13:31
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