İki yıl önce ölen doktorun milyonlarca liralık varlıklarını sahte belgelerle üzerilerine geçirmişler İstanbulKadıköy’de iki yıl önce hayatını kaybeden doktora ait çeşitli bankalardaki paraları ve 23 daireyi hazırladıkları sahte ‘evlatlık’ belgesi ile üzerine geçiren şebekeye mensup 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da iki yıl önce ölen doktorun bankadaki paralarını ve onlarca dairesini sahte evrakla zimmetine geçiren noter katibinin de aralarında olduğu 4 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin, 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterilen sahte 'evlatlık' belgesi düzenleyerek iki yıl önce hayatını kaybeden emekli kadın doktora ait çeşitli bankalardaki 2 milyon liraya yakın para ile 80 bin Amerikan doları ve Kadıköy'deki 23 daireyi kendi üzerilerine geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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