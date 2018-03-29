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Kar yağışı 'a dayandı

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Gerede ilçesinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar soğuğu sabah saatlerinden itibaren 'u da etkiledi.

Kar yağışı İstanbula dayandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede İlçesi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Esentepe mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

D-100 Karayolu'nda da yağmurla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerinin korumaları yönünde uyardı. yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yağışlar gün boyu devam edecek ve hava sıcaklıkları Cuma günü itibariyle yükselecek.

ve Marmara bölgesinde yarından itibaren sis hakim olacak. Hava sıcaklığı ise 10-14 derece arası olacak.

Karadeniz, , ve Güneydoğu Anadolu'da ise yarın yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.

Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 14:22
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