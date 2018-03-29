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Terörle mücadelede yaralanan asker şehit oldu

'nin ilçesinde 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Terörle mücadelede yaralanan asker şehit oldu

'nin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genelkurmaydan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Şemdinli'de 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 18:11
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