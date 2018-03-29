Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.
Münbiç'ten şok görüntüler yayınlandı!
Türkiye'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden Associated Press (AP) haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.
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