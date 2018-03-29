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  1. Terörle mücadelede yaralanan asker şehit oldu

'ten şok görüntüler yayınlandı!


'nin Afrin'den sonraki operasyon için sinyal verdiği ilçeye giden () haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan teröristleri fotoğrafladı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 19:24
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