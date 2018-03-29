;
Yol Durumu
  1. Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" toplantısı

Yemek siparişi getiren kurye eve girip dövdü!

'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.

Yemek siparişi getiren kurye eve girip dövdü!

'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, 'tek gözlü kurye getirmesin' notunu düştüğü iddia ediliyor. Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

Etiketler:
  • 29 Mart 2018, Perşembe 17:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar