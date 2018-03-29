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Oku bakiim!

Batı’nın kıskandığı 4,5 yılda tamamlandı. Hatta tabelaları bile asıldı. Almanlar şaşırdı: Bu ne hız!

Oku bakiim!
yeni havalimanı yapmaya kalktı. Ortalık karıştı. Avrupa bir anda ayaklandı. Gezi olaylarına destek çıktı. Ekonomik savaş açtı. Ağladı. Sızladı. Ama olmadı!

" Yeni Havalimanı" için geri sayım başladı. Hatta tabelalarda yerini aldı. şoka uğradı: Biz Franfurt'ta pisti genişletemezken Türkler nasıl bu kadar hızlı bitirdi!


İstanbul Yeni Havalimanı'nın temeli, Haziran 2014'te atıldı. Pist ve terminal, 76,5 milyon kilometrekarelik alana yapıldı. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli alanın, 29 Ekim'de açılması planlanıyor.
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