Oku bakiim!

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"İstanbul Yeni Havalimanı" için geri sayım başladı. Hatta tabelalarda yerini aldı. Almanya şoka uğradı: Biz Franfurt'ta pisti genişletemezken Türkler nasıl bu kadar hızlı bitirdi!
İstanbul Yeni Havalimanı'nın temeli, Haziran 2014'te atıldı. Pist ve terminal, 76,5 milyon kilometrekarelik alana yapıldı. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli alanın, 29 Ekim'de açılması planlanıyor.
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