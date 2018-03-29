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Mısır patladı!

lideri B.G. 3 ilde 5 açtı. Bu noktalar üzerinden 5 bin kişiye ‘Krediniz onaylandı’ mesajını yolladı. ‘İşlem masrafı’ yalanıyla 2 milyon TL dolandırdı. Sonra da ailesiyle birlikte Mısır’a gidip lüks otellerde tatil yaptı. Kızıldeniz’e daldı! Ancak foyası ortaya çıkınca milyon dolarlık villasında yakalanıp tutuklandı!

Mısır patladı!
Türkiye Çiftlik Bank'ın şokunu atlatamadan yeni bir vurgunla karşılaştı. Bu nin oyunu telefonla yapıldı! Şüpheli B.G.'nin lideri olduğu çete , ve Tekirdağ'da 5 ayrı ofiste çağrı merkezleri açtı. Dolandırıcılar bu merkezlerden, vatandaşların cep telefonuna 'Krediniz onaylandı' veya 'Bankalardan kredi çıkartabiliriz' yazılı mesajlar yolladı. Mesajlarda yazılı irtibat numaralarını arayan yaklaşık 5 bin kişi dolandırıldı. Polisin tespitlerine göre, kendilerini "Kredi Pro" adlı firmanın görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, bankalarla anlaşmalı danışmanlık firması olduklarını da vurguladı.

51 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Çete üyeleri tuzağa düşenlere, "Kredinizi hemen banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile 'işlem masrafı' olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor" dedi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle kargo firmalarına veya PTT şubelerine giden mağdurlar, çete üyelerinin verdikleri hesaplara 'işlem masrafı' olan 500 lirayı yatırdı. Kredi için gerekli bilgilerin kendilerine yollandığını düşünen ve isimlerine gelen kargo paketlerini de 400'er lira ödeyerek alan mağdurlar, irtibata geçtikleri telefon numaralarına bir daha ulaşamadı. Kredilerin banka hesaplarına yatmaması veya kendilerine ulaştırılmaması üzerine dolandırıldıklarını fark eden çok sayıda mağdur şikayetçi oldu. Artan şikayetler üzerine Siber Polisleri soruşturma başlattı. 6 aylık takibin ardından 5 ne baskın yapıldı. Çete lideri B.G. ise İzmir'deki lüks villasında yakalandı. 70 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklandı.


Lüks tatil fotoğrafları vurgunun büyüklüğünü gösterir nitelikteydi.


Çete lideri olarak gösterilen B.G.'nin ailesi ile geçen yıl Mısır'a tatile gittiği ve vurgun paralarıyla lüks tatilde dalış yaptığını gösteren fotoğraflar bulundu.


Çete liderinin eşi T.G. ile çekindiği tatil fotoğraflarının sonu gelmedi. Bu arada T.G. ile çete üyesi G.A., 8 aylık hamile olmaları ve doğumlarının yaklaşması nedeniyle serbest bırakıldı.
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