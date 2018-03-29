O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı…

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

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1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70'e takla attırıyor.