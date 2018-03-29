Mısır'da seçimin galibi yüzde 92 ile Sisi!

Mısır'da 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçiminde sona gelindi. Dün sandıkları kapatan seçim kurulu, bugün oyların sayımını gerçekleştirdi. Henüz resmi sonuçların açıklanmadığı ülkede, Mısır medyası Sisi'nin yüzde 92 oy aldığını açıkladı.
Mısır'da 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçiminde sona gelindi. Dün sandıkları kapatan seçim kurulu, bugün oyların sayımını gerçekleştirdi. Henüz resmi sonuçların açıklanmadığı ülkede, Mısır medyası Sisi'nin yüzde 92 oy aldığını açıkladı.
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