Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden kayyum atanması talep edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.

Şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumların göreve başladıkları belirtildi.