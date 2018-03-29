Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Çiftlik Bank'ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı ve artık kaldırılan 'Çiftlik Bank' uygulaması üzerinden bütün üyelere, tutuklugenel müdür Savaş Yılmaz'ın ifadelerine karşı mesajlar attı. Savaş Yılmaz, kendisine 700 bin TL prim verildiğini söyleyip Çiftlik Bank'ın skandallarını anlatmıştı. Bunun üzerine Çiftlik Bank üyelerine atılan mesajlarda şunlar dendi:
SİSTEMİN BEYNİ CUDİ YURDAKUL "Savaş Yıkılmaz istifa etmedi. Kendisinin şirketten para çaldığı, hatta şirketin finansal bilgilerini bir bayi ile paylaştığı tespit edilmiş, işine son verilmiştir. Şu anda sadece dışardan sisteme müdahale ederek para çalanları ifşa ediyoruz. Savaş Yıkılmaz gibi büyük hırsızların isimlerini ifşa etme seanslarımız yakında başlayacak." Bu arada Çiftlik Bank'ta beyin takımının 6 kişiden oluştuğu belirlendi. Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Umeyr Karakoç ve Düzgün Genç'in olduğu üst düzey kadronun son üyesinin yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul olduğu belirlendi.
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