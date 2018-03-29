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'da kalleş saldırı

’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Diyarbakırda kalleş saldırı

Alınan bilgiye göre, 'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI
Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 14:34
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