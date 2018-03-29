Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.



1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.