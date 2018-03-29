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İşte Kim'in gizli treninden ilk görüntüler...

Dünyanın merakla beklediği kareler ajanslara düştü, Çin'deki tarihi buluşmayı sağlayan trenin içindeki koltuklar dikkat çekiyor. Pekin'deki istasyona yanaşan gizemli yeşil trenle Çin'e gelen Kim'in araç içinden ilk fotoğrafları yayınlandı.

  • 29 Mart 2018, Perşembe 12:47
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