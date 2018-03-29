İşte Kim'in gizli treninden ilk görüntüler...

Dünyanın merakla beklediği kareler ajanslara düştü, Çin'deki tarihi buluşmayı sağlayan trenin içindeki koltuklar dikkat çekiyor. Pekin'deki istasyona yanaşan gizemli yeşil trenle Çin'e gelen Kim'in araç içinden ilk fotoğrafları yayınlandı.
Dünyanın merakla beklediği kareler ajanslara düştü, Çin'deki tarihi buluşmayı sağlayan trenin içindeki koltuklar dikkat çekiyor. Pekin'deki istasyona yanaşan gizemli yeşil trenle Çin'e gelen Kim'in araç içinden ilk fotoğrafları yayınlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.