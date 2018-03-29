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'dan Kuzey hamlesi!

, 'ın kuzeyinde 'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu.



, 'ın kuzeyinde 'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 12:19
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