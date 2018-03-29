Çiftlik Bank’ın günah keçisi oldum

Kayseri'deÇiftlik Bank gibi biryapıya sahip olduğuiddiasıyla soruşturmabaşlatılan EkoliumA.Ş. AnadoluFarm'ın kurucusuolduğunu söyleyenİsa Karademirtutuklandı. Eğitim veAraştırma HastanesiAdli Tabipliği'ndesağlık kontrolündengeçirilen İsa Karademirgazetecilerinsorularına "Kaçarkenyakalanmadımarkadaşlar. Ben kendimteslim oldum. Yalanhaber yapmayın.Kısacası Çiftlik Bank'ıngünah keçisi olduk"diye yanıt verdi.
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