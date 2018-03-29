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’ın günah keçisi oldum

Çiftlik Bank’ın günah keçisi oldum
Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen gazetecilerin sorularına "Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası 'ın günah keçisi olduk" diye yanıt verdi.
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