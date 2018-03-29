Amanos şehidini on binler uğurladı

Şehit uzman çavuş için Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Tokur'un Ankara'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay'a gittiği belirtildi. ŞehidinAnkara'da görev yaptığı birliktekiarkadaşları da cenaze törenine katılıp,şehit anne ve babasının elini öptüler. Şehidin annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Tokur'un eşinin fotoğrafını öpüp ağlaması yürekleri dağladı.
Şehit Samet Tokur'un, görev arkadaşları cenazede şehit annesi Nazmiye Hanım'ın ellerini öptü.
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