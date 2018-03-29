;
Yol Durumu
  1. Teröristler Menbiç’ten çıkmazsa inisiyatif alırız
  2. Amanos şehidini on binler uğurladı

Bank işte

, ’de hem insani hem askeri destan yazdı. Bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtardı. Şimdiye kadar 40 bin aileye yardım yapıldı. Kahramanların yaptığı bu bank ise Türk milletinin yüce gönüllülüğünün bir kanıtıydı...

Bank işte Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri, ile dünyaya operasyon dersi verdi. Terör örgütü PKK/YPG'yi 'den temizledi. Bölge halkı huzura erdi. Okullar yeniden açılırken, bölgeye tam anlamıyla bahar geldi. Bakanlar Kurulu'nun gündemi de Afrin'e yapılan yardımlardı. Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda da Afrin'de zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırılarak, insani yardımlar ele alındı. Kurul üyelerine bölgede yapılan yardımlar hakkında bilgiler sunuldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren Afrin'deki siviller için insani yardımların da başlatıldığı belirtildi. AFAD ve Kızılay'ın 29 Ocak tarihinden itibaren insani yardım çalışmaları kapsamında toplam 106 noktada 8 bin 101 aileye yardım malzemesi dağıttığı belirtildi. Çoğunluğunu köylerin oluşturduğu dağıtım noktalarında 8 bin aileye yani yaklaşık 40 bin kişiye yardımlar ulaştırıldı.


12 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK
Dağıtılan insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, su, kumanya, kek, bisküvi, hijyen seti, sıcak yemek, un, ekmek, battaniye, yatak, giyim-ayakkabı, çocuk bezi, hasta bezi, oyuncak, çadır ve diğer gıda dışı yardımlar yer aldı. 106 noktada toplam 116 çadır dağıtılırken, 12 bin kişiye de sıcak yemek verildi. 2 bin 608 Afrinli'ye de giyim yardımı yapıldı.

AFRİN 'E SU DSİ'DEN
​ Afrin'e huzura hem de suya kavuşturdu. Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri Afrin ve Azez'e içme suyu sağlayan Meydanki Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililer sağlıklı bir şekilde içme suyunun yeniden bölgeye verilmesi için gerekli çalışmaların başladığını duyurdu.


Ahmet TOPAL
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar