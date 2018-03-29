Bank işte Türkiye

Türkiye, Afrin’de hem insani hem askeri destan yazdı. Bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtardı. Şimdiye kadar 40 bin aileye yardım yapıldı. Kahramanların yaptığı bu bank ise Türk milletinin yüce gönüllülüğünün bir kanıtıydı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile dünyaya operasyon dersi verdi. Terör örgütü PKK/YPG'yi Afrin'den temizledi. Bölge halkı huzura erdi. Okullar yeniden açılırken, bölgeye tam anlamıyla bahar geldi. Bakanlar Kurulu'nun gündemi de Afrin'e yapılan yardımlardı. Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda da Afrin'de zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırılarak, insani yardımlar ele alındı. Kurul üyelerine bölgede yapılan yardımlar hakkında bilgiler sunuldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren Afrin'deki siviller için insani yardımların da başlatıldığı belirtildi. AFAD ve Kızılay'ın 29 Ocaktarihinden itibaren insani yardımçalışmaları kapsamında toplam 106noktada 8 bin 101 aileye yardımmalzemesi dağıttığı belirtildi. Çoğunluğunu köylerin oluşturduğudağıtım noktalarında 8 bin aileyeyani yaklaşık 40 bin kişiyeyardımlar ulaştırıldı.
12 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK Dağıtılan insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, su, kumanya,kek, bisküvi, hijyen seti, sıcakyemek, un, ekmek, battaniye, yatak,giyim-ayakkabı, çocuk bezi, hastabezi, oyuncak, çadır ve diğer gıda dışı yardımlar yer aldı. 106 noktada toplam 116 çadır dağıtılırken, 12 bin kişiye de sıcak yemek verildi. 2 bin 608 Afrinli'ye de giyim yardımı yapıldı.
AFRİN 'E SU DSİ'DEN Türkiye Afrin'e huzura hem de suya kavuşturdu. Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri Afrin ve Azez'e içme suyu sağlayan Meydanki Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililer sağlıklı bir şekilde içme suyunun yeniden bölgeye verilmesi için gerekli çalışmaların başladığını duyurdu.
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