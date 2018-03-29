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Teröristler Menbiç’ten çıkmazsa inisiyatif alırız

Teröristler Menbiç’ten çıkmazsa inisiyatif alırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan ve 4 saat 20 dakika süren 'dan terör yuvaları Menbiç, Kandil ve Sincar'la ilgili çok net mesajlar paylaşıldı. Menbiç'ten teröristlerin bir an önce uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, Kandil ve 'da da terörün öncelikle devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması halinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği açık bir şekilde ifade edildi.

TAVİZ VERİLMEYECEK
Zirvede Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler de konuşulurken, yapılan açıklamada "Bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, 'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır" denildi.

"PROJE" VURGUSU
Terörle mücadelenin ön plana çıktığı (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride yer alan "proje terör örgütü" ifadesi dikkat çekti.
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