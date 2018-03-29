Teröristler Menbiç’ten çıkmazsa inisiyatif alırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan ve 4 saat 20 dakika süren MGK'dan terör yuvaları Menbiç,Kandil ve Sincar'la ilgili çok net mesajlar paylaşıldı. Menbiç'ten teröristlerinbir an önce uzaklaştırılması gerektiği,aksi takdirde Türkiye'nin inisiyatifkullanmaktan çekinmeyeceği vurgulanırken, Kandil ve Sincar'da da terörün öncelikle Irak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması halinde ise bizzat Türkiyetarafından engelleneceği açık birşekilde ifade edildi.
TAVİZ VERİLMEYECEK Zirvede Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve EgeDenizi'ndeki gelişmeler de konuşulurken,yapılan açıklamada "Bilhassa Yunanistan'ıniyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarınıntarafımızdan hassasiyetle takip edildiğiifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerindenasla taviz verilmeyeceği karar altınaalınmıştır" denildi.
"PROJE" VURGUSU Terörle mücadelenin ön plana çıktığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride yer alan "proje terör örgütü" ifadesi dikkat çekti.
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