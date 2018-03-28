;
Yol Durumu
  1. Sosyal medya balonu sönüyor
  2. Uzay üssü Türkiye’ye çarpabilir

Tarihi hırsızlık

Tarihi hırsızlık
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Efes yakınında kaçak kazı sonucu toprak altında lahit bulunduğu, tarihi eserin 1 milyon 400 bin euroya satılarak yurt dışına kaçırılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 ay süren takip sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1700 yıllık lahit, koruma altına alındı.
Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar