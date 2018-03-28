Sarma harekatı

İzmir'de yaşayan iki çocuk sahibi Neslihan Akın'ın (37) 7 yaşındaki oğlu Ayberk, serebral palsili olarak dünyaya geldi. Ayrıca küçük çocuğun kronik karaciğer hastası olduğu tespit edildi. Anne Akın ise evladına bakabilmek için okul kantinindeki işini bırakmak zorunda kaldı. Tedavi masraflarını karşılamak için de evde yaptığı sarmaları satmaya başladı. Yurdun birçok noktasına sarma yollayan genç anne, Mehmetçikten gelen siparişi duyunca duygulandı. Akın, iki kilo sarma siparişi aldı. Daha sonra bu sarmaları, Mehmetçik adına sokak çocuklarına dağıttı. Askerlerin bu davranışından çok etkilendiğini belirten Akın, "Askerimiz benden iki kilo sarma sipariş etti. Uzakta olduğu için göndermemin mümkün olmadığını söyledim. Bu sefer de sarma sarıp sokak çocuklarına dağıtmamı istediler. Sonrasında başka askerlerden de siparişler aldım. O kadar duygulandım, o kadar gözlerim doldu ki. Çocuğu hasta olup tatlı, mantı, sarma yapan birçok anne var ve hepsi ile gurur duyuyorum" dedi.