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Yol Durumu
  1. Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhur İttifakı'nın yükselişi sürüyor

Türkiye, ülke için kritik olan 2019 yılındaki genel lere kilitlendi. Yapılan son anketlere göre ise - birlikteliğinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 60'lara dayandığı görüldü.

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 10:35
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