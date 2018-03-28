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Yol Durumu
  1. Alçaklıkta sınır tanımamışlar

'da feci

’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü sında 2 kişi ölürken, 33 kişi de yaralandı.

'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Trabzon-İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 07:56
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