Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Trabzon-İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.
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