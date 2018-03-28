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Büyükelçiliği'nden İncirlik açıklaması!

Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı

ABD Büyükelçiliğinden İncirlik açıklaması!
Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın () daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'daki resmi hesabından duyuran ABD Büyükelçiliği, "CENTCOM - ABD, ne 'deki İncirlik 'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" mesajını paylaştı.

Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu 'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 15:21
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