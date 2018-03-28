;
Yol Durumu
  1. Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama
  2. ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik açıklaması!

'ın kurucusu tutuklandı

Ekolium A.Ş. 'ın kurucusu olduğunu söyleyen tutuklandı. Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma için inceleme başlatılmış ve firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı

Anadolu Farmın sahibi tutuklandı!

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. 'ın kurucusu olduğunu söyleyen tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 15:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar