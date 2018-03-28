Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.