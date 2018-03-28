Ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Bu kapsamda Ankara'da bir otelde pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreni düzenlendi.

Kamuda verimliliği arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından bazı hizmetlerde değişiklikler ve sadeleştirmeler yapıldı. Bu kapsamda öncelikle bir hizmet sunumu envanteri çıkartan Bakanlık, toplamda sayısı 2 bin 185'i bulan belge sayısında sadeleştirmeler yapılırken bu belgelerden 754 tanesi kaldırıldı.

SON TARİH 2 NİSAN

Vatandaşın bir diğer şikayetçi olduğu konuların başında gelen pasaport ve sürücü belgesi için ayrı birimlere başvurulması olayı da yapılan son düzenleme ile ortak bir noktaya bağlandı. Yapılan düzenleme kapsamında 2 Nisan tarihi itibariyle kimlik, ehliyet ve pasaport belgeleri ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılacak ve vatandaşlar birden fazla belge için başvuru yaptığında ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yenilikleri açıklarken, 20 milyon 500 bin kişinin de yeni kimlik kartlarını edindiğini söyledi.